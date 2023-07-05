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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

الرئيس ينيب محافظ القاهرة في حضور احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

صدى البلد

أناب  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1445هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) يوم الثلاثاء 30 من ذي الحجة 1444هــ الموافق 18 يوليو 2023م، كما أناب الرئيس المحافظين لحضور الاحتفال المشار إليه كل في محافظته.

من جانبه ، هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة عليه وعلى مصرنا العزيزة، وأن يزيدها أمنًا وأمانًا وتقدمًا وازدهارًا في ظل قيادة سيادته الحكيمة، وأن يوفقنا الحق سبحانه  لما يحبه ويرضاه.

كما توجه وزير الأوقاف بخالص التهنئة للشعب المصري كله بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

الأوقاف العام الهجري الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ القاهرة

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