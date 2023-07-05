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رئيس التحرير
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أخبار العالم

المرصد العربي لحقوق الإنسان: نطالب بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

عقد مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الاجتماع التاسع.

واستعرض العسومي في كلمته في بداية الاجتماع دور وجهود الدول العربية في ملف حقوق الإنسان، ودور وجهود المرصد العربي في متابعة ورصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع لدول العالم، مطالبا بوقف تلك الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت قد عقدت أمس بالقاهرة، لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية اجتماعها الرابع، برئاسة الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل، وبحضور أعضاء اللجنة، وناقشت اللجنة عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال مجلس أمناء المرصد والتي تمثلت في مسودتي المؤشر العربي لحقوق الإنسان، والعقد العربي لحقوق الإنسان 2023-2033، كما أطلعت اللجنة على آخر مستجدات تنظيم المؤتمر السنوي الأول لحقوق الإنسان المزمع عقده شهر نوفمبر من العام الجاري بالتعاون مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية.

كما عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعها الثاني، برئاسة النائب علي جلولي، وبحضور أعضاء اللجنة، وأقرت اللجنة خطة عملها الجديدة، والتحركات المستقبلية للتعريف بالمرصد العربي لحقوق الإنسان، وبناء آليات التنسيق عربياً ودولياً، وتم التأكيد على استهداف إنجاز بروتوكولات التعاون مع الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان العربية خلال هذا العام، والبدء فى بناء العلاقات المؤسسية مع لجان حقوق الإنسان فى المجالس والبرلمانات العربية، واقترحت اللجنة دعوة ثلاث لجان وطنية لحقوق الإنسان فى كل اجتماع لمجلس الأمناء لتعزيز أدوات التنسيق والتواصل العربي.


يأتي إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان للمساهمة في رصد وتقييم والمبادرة باقتراح السياسات والإجراءات لحقوق الإنسان في الوطن العربي، وللقيام بمهامه من خلال: رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية بالعرض والتحليل لتطورات حقوق الإنسان في العالم العربي في جوانبها السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وإصدار تقارير وتوصيات الآليات العربية لحقوق الإنسان وفقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإصدار تقارير الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات، واصدار تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وآلياته، كذلك من خلال البيانات الرسمية من الوزارات المعنية بحقوق الإنسان-وزارات الخارجية-لجان حقوق الإنسان بالبرلمانات والمجالس العربية-المؤسسة الوطنية العربية المعنية بحقوق الإنسان.

كما يتولى المرصد إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسلمية عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال التعامل مع وتفنيد إدعاءات التقارير المسيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، إضافة إلى رصد التشريعات التي أقرتها البرلمانات والمجالس العربية، بهدف متابعة موقف التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وتقديم البيانات الإحصائية، ومحاولة تقييم العائد على بعض الدول العربية من جراء التصديق على هذه الاتفاقيات الدولية أو العربية.

ويتولى المرصد رصد التقارير الدولية الصادرة من منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، ودراستها واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها، وتوثيق شهادات رؤساء وأعضاء لجان حقوق الإنسان في البرلمانات والمجالس العربية حول التطور في حالة حقوق الإنسان في هذه الدول، وإيضاح المعايير المزدوجة للتقارير الغربية عن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، تعميق الترابط والتنسيق مع هياكل حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذا اللجان المعنية بحقوق الإنسان في البرلمانات والمجالس العربية، ومنظمات المجتمع المدني العربية المعتمدة في إطار جامعة الدول العربية، بما يعزز الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان العربية سواء داخل الدول العربية أو أمام المجتمع الدولي.

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