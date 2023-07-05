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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاقم الحكام الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري| أسماء

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

تحسم لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، خلال الأيام المقبلة، هوية طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم 13 يوليو الجاري.

وتشير ‏المؤشرات إلى أن الحكم الدولي أمين عمر، أصبح هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وأن الدولي محمد عادل سيكون حكما لتقنية الـ VAR.

وقبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يتصدر المارد الأحمر، بقيادة السويسري مارسيل كولر، ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 69 نقطة، فيما يحل نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 58 نقطة. 

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طاقم حكام مصري لقمة الأهلي والزمالك 

حسمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، برئاسة البرتغالي بيريرا، هوية طاقم حكام مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم 13 يوليو الجاري في الدوري الممتاز.

وتمسكت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا بإسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلي طاقم تحكيم مصري.

ورفض البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام استقدام طاقم تحكيم أجنبي رغبة من الخواجة في منح الفرصة لكوادر التحكيم المصري في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. 

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انسحاب الزمالك من سوبر الأهلي 

نادي الزمالك سبق وقرر الانسحاب من مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي وتم استبداله بفريق بيراميدز وتوج المارد الأحمر باللقب المحلي بعد الفوز بثنائية نظيفة.

وجاء انسحاب الزمالك من مباراة السوبر المصري؛ اعتراضا على عدم تفعيل عقوبة إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي 12 مباراة .

واعتبر اتحاد الكرة انسحاب نادي الزمالك من مباراة السوبر المصري، اعتذارا، وليس انسحابا، وتطبق عليه لائحة الاعتذار فقط.  

ويدرس نادي الزمالك تكرار نفس سيناريو الانسحاب أمام النادي الأهلي في قمة الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم 13 يوليو الجاري؛ فى إطار الاعتراض على عدم تنفيذ إيقاف كهربا نجم المارد الأحمر.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عقوبات؛ حال الانسحاب من مباراة القمة في الدوري الممتاز أمام النادي الأهلي، اعتراضا على استمرار مشاركة محمود عبد المنعم كهربا في لقاء القمة بالدوري الممتاز.

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وجاءت لائحة العقوبات في الدوري الممتاز حال انسحاب نادي الزمالك عن خوض مباراة القمة في المسابقة المحلية، على النحو التالي: 

لائحة عقوبات الدوري المصري 

المادة 51 من لائحة العقوبات في الدوري الممتاز، تتضمن اعتبار الفريق المنسحب في مباراة واحدة، مهزوما بهدفين دون رد، إلى جانب خصم 3 نقاط منه، بخلاف المباراة التي انسحب منها، ويعاد ترتيب نتائج الفريق في المسابقة المحلية.

ويتم توقيع غرامة مالية، يحددها اتحاد الكرة، على الفريق المنسحب من مباراة واحدة فقط في الدوري الممتاز، ويعاقب كل من له صلة بقرار الانسحاب، من خلال حكام ومراقبي المباراة ولجنة المسابقات.

الأهلي والزمالك اتحاد الكرة الدوري الممتاز أمين عمر محمد عادل مارسيل كولر

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