إنطلاق الفوج الخامس لحجاج الجمعيات الأهلية من مكة إلى المدينة المنورة

«رايحة فين يا حاجة يا أم الشال قطيفة.. رايحة أزور النبي محمد والكعبة الشريفة»، كلمات ترتبط في الأذهان بموسم الحج، يرددها النسوة أثناء السفر إلى المشاعر المقدسة لأداء ركن الحجم الأعظم، يرتدين العباءات الملونة والمشجرة والبيضاء، وتعتلي وجوههن سعادة قد تغمر الأرض وما فيها، وتتعالى ضحكاتهن أثناء ترديدهن كلمات تلك الأغنية التي كتبها الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي وغنتها فاطمة عيد.. بهذه الكلمات أنطلق اليوم الفوج الخامس لحجاج الجمعيات الأهلية من المستوى الثانى وذلك من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة .

ويعتبر أسعد لحظة عند الحجاج بعد إنتهائهم من طواف الوداع هي زيارة المدينة المنورة ومسجد رسول الله وقبره وروضته الشريفة، وهذا ما ظهر على وجوه الحجاج من سعادة كبيرة أثناء خروجهم من الفنادق وصعود الحافلات .

وأوضح أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إن إدارة البعثة بدأت في تفويج المجموعة التي بدأت رحلتها من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، بداية من الأحد الماضى الموافق ٢ يوليو، وتواصل تفويج باقى رحلات الحجاج تواليا الى المدينة المنورة ،مشيرا إلي أن آخر فوج ينطلق الى المدينة يوم ١٠ يوليو، كما أن سيتم الإنتهاء من مغادرة الحجاج إلي مصر يوم ١٤ المقبل إن شاء الله.

وأوضح أن يوميا سيتم تفويد الحجاج سواء إلي جدة ثم إلي الاراضي المصرية او الي المدينة المنورة لزيادة المسجد النبوي مشيرا الي ان جميع الفنادق الموجودة ذات تصنيف عال وخدمات متميزة في المركزية الشمالية بحد أقصي رابع صف عن الحرم او المسجد النبوي.

وأضاف عبد الموجود أن البعثة نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار قبل موعد السفر وفقا للوقت المحدد من قبل شركة مصر للطيران ، كما توفّر البعثة خدمة نقل الحقائب للحجاج منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات المدينة المنورة أو جدة.

يذكر أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج ، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 حاجا إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

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