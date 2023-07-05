إحالة 91 محضر مخالفات تموينية بالدقهلية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



و قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 91 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.



و اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن اجا وميت سلسيل وشربين والمنصورة ومنية النصر ونبروه والسنبلاوين وتمى الأمديد وجمصة وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 71 محضر في مجال المخابز شملت محاضر تجميع بطاقات بعدد ( 28 بطاقة ) ومحاضر تجميع دقيق بكمية قدرها ( 6شكاير) ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (57 شيكارة) ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن هذا فضلا عن 20 محضرا في مجال الاسواق شملت الأسواق محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر سلع بدون فواتير ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر تبديد حرز بكمية قدرها (200 لتر بنزين) وقد تم التحفظ على 3 طن اسمد زراعية و10 كجم لحم بلدى كما تم إعدام 340 كجم لحوم متنوعة و300 كجم دجاج و200 كجم مجمدات متنوعة و10 كجم رنجة على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين

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