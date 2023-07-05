عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يوافق مبدئيا على خطة "ألستوم" الفرنسية لإنشاء مجمع صناعيّ ببرج العرب

صدى البلد

استعرض مجلس الوزراء الخطة الاستثمارية المقدمة من شركة "ألستوم" الفرنسية لإنشاء مجمع صناعيّ بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وتتضمن الخطة إنشاء مصنعين للشركة، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات، ولوحات، ودوائر كهربائية للتحكم، وضفائر كهربائية وغيرها، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة لخطوط المترو، والترام، LRT، المونوريل، القطار السريع وغيرها، حيث سيتم إنشاء المصنعين طبقا لأعلى المعايير العالمية، والمواصفات القياسية الخاصة بالشركة، والمطبقة بجميع مصانعها، كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى مختلف دول العالم، بينما سيتم تخصيص أول انتاج من مصنع الوحدات المتحركة لصالح الخط السادس لمترو الأنفاق.

وتم اختيار الموقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتيسير تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من خلال ميناء الإسكندرية، حيث من المخطط أن يقام المصنعان على مساحة 31 فداناً، مع توفير توسعات مستقبلية أخرى بمساحة 9 أفدنة، ليصل إجمالي المساحة الخاصة بالمصنعين إلى 40 فداناً، وسيوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، و300 لمصنع الوحدات المتحركة. 

ووافق المجلس من حيث المبدأ، على الخطة المقدمة من الشركة، مع دراسة المطالب والحوافز المقدمة من الشركة لبدء تنفيذ خطتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

صفقة خسرانة| الأهلي يدفع 1.3 مليون دولار من أجل هدف.. والسبب «سافيو»

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

ترشيحاتنا

بقيادة الرئيس السيسي.. ألمانيا تنفذ مشروع سكك حديد "سيمنس" في مصر

الوزراء يوافق على تمويل اليابان لتنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق

بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. السبت

3 أهداف لمشروع قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية

الوزراء يستعرض ضوابط تحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية

الوزراء: السماح لغير المصريين بتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

يدفع المرضى للموت.. احترس من دواء اكتئاب منتشر في الأسواق

فيديو

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

ديانته وجنسيته.. معلومات عن انتوني مارين زوج شقيقة فتحي عبد الوهاب

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ