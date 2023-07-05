البنات كسبت.. 22 طالبة في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 تضم 22 طالبة من إجمالي 29 اسم في القائمة ، حيث احتلت الطالبات قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

ويعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد هنأ الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أوائل الدبلومات الفنية 2023 تليفونيا ، دعاهم لحضور مؤتمر اعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 المقرر عقده بعد قليل .

ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد قليل.

يأتي ذلك بحضور عددا من قيادات التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم : الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، و الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

جدير بالذكر أنه جاري تحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقعها الرسمي على الانترنت.

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، من خلال من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/