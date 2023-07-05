التمثيل التجاري: 13 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا

قال يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن حجم الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية اقتربت لنحو 13 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر التحضري الخاص بالإعلان عن استضافة مصر للمعرض الأفريقي للتجارة البينية في الفترة من 9 الى 15 نوفمبر المقبل .

وأضاف أن هناك العديد من الشركات المصرية الرائدة التى تعمل في السوق الافريقية مثل شركات السويدي وأوراسكوم وحسن علام وغيرها من الشركات التى استطاعت تحقيق نهضة في السوق الافريقية .

ووجه الواثق بالله الدعوة للمسثمرين الأفارقة للاستفادة من الخبرات الكبيرة التى تمتع فيها مصر في مجال القطاع الطبي وليس فقط في تصدير المنتجات الدوائية بل الاستفادة في انشاء مصانع للأدوية في افريقيا.

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري أن مصر تتعهد بان تقوم بدور محوري في بناء اقتصاد قوي في ربوع القارة الافريقية، وأنه لايمكن تحقيق ذلك دون التعاون مع شركائنا واللذين يشكلون الداعم الاساسي للعلاقات الافريقية.

وأضاف أن تنظيم المعرض الإفريقيا للتجارة البينية يعد فرصة سانحة للنهوض بقطاع الاعمال وزيادة التبادل التجاري بين الدول الافريقية والاستثماري والاستفادة من سوق كبيره قوامه 3ر1 مليار نسمة بحجم ناتج اجمالي يصل إلى 4 تيريليونات دولار.

ولفت الواثق بالله أن المعرض سيوفر فرصة لعقد اللقاءات بين مختلف الشركات وكذلك لابرام الصفقات التي تحقق تكاملا تجاريا وصناعيا واستثماريا في القارة الافريقية والاستفادة من اتفافية التجارة الحرة الافريقية.

وأشاد بدور البنك الافريقي للاستيراد والتصدير"افيركسيم" بنك في مساعدة اقتصادات الدول والشركات الافريقية على النهوض ومساعدتها على التخفيف من وطاة الازمات الاقتصادية التى تعرضت لها ومنها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث اطلق برنامج التسهيلات الائتمانية التي بميزانية قدرها 4 مليارات دولار بالإضافة الى برامج اخرى قام البنك بتقديمها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي من اجل دعم رواد الأعمال.

وأكد الواثق بالله استعداد مصر لارساء عمليات التطوير والتنمية المستدامة من خلال رؤية استرايتجية مصر 2030.

وأضاف أن مشاكل النقل والشجن من اكبر المشاكل الرئيسية التى تعوق عمليات تنمية التجارة البينية في القارة الافريقية منوها بأنه يتم حاليا بالتعاون مع وزارة النقل المصرية وضع الحلول والبرامج التى تساهم في حل تلك الإشكالية.