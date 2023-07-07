من حقنا يحتفلوا بينا.. عيد الأب يصل للقضاء.. إيه الحكاية

مقارنة بعيد الأم طالب المصريون بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب مثل باقي الدول، وأن مصر لا تلقي أي اهتمام بهذا اليوم، وأقيمت دعوي قضائية للمطالبة بيوم للأب من خلال.

والتي نظرتها محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة التي قررت حجزها لجلسة يوم 9 يوليو المقبل للنطق بالحكم،وشهدت الدعوي اهتمامًا كبيرًا من قبل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.









وأضاف مقيم هذه الدعوى وهو ياسر محمد عبدالوهاب الشهير ب "ياسر التركي" أنه يطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيدالأب منذ عام 2015 وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الأب في مصر وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى.





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