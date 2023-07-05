الأرز بـ 21 جنيهًا.. الغرف التجارية تزف خبرًا سارًا للمواطنين

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأرز والزيت انخفضت، خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن سعر الأرز يتراوح بين الـ 21 جنيهًا و23 جنيهًا، وسعر الزيت انخفض 5 جنيهات.

ولفت إلى أن انخفاض الأسعار يرجع لوفرة السلع في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار يرجع لـ الإفراج عن السلع من الموانئ.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يتابع أسعار السلع، وأن كل سلعة يتم وضع السعر عليها، وأوضح أن جميع السلع متوفرة في الأسواق، وأن الأسعار تحدد بـ العرض و الطلب.

وكشف أن بعض الأشخاص كانت تبيع الأرز كعلف، لآن سعر الأعلاف كانت أعلي، وأن فرض التسعيرة الجبرية أمر غير قانوني.

وتابع أنه في حالة وضع أسعار جبرية لـ السلع سيكون هناك سوق سوداء، وعدم وفرة لـ السلعة.

وأوضح أن هناك ارتباطاً بالسعر العالمي الخاص بالأرز، لآن الفترة الحالية نقوم بشراء الأرز من الخارج، وأنه مع حصد المحصول الجديد سيكون هناك انخفاض في أسعار الأرز.