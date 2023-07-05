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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. تجار المخدرات لعبوا دورا كبيرا في وقف أعمال الشغب

فرنسا
فرنسا

أفادت شبكة “سي نيوز” ، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر في الشرطة الفرنسية، بأن تجار المخدرات لعبوا دورا في وقف أعمال الشغب، حيث أن الاضطرابات عرقلت أعمالهم.

وحسب شبكة “سي نيوز”، قال عضو في الشرطة الفرنسية: "طلب التجار من المحتجين وقف الشغب حتى يتمكنوا من استئناف تهريب المخدرات”.

وأضاف: "أعتقد أن تجار المخدرات لعبوا دورا في الأحياء التي شهدت توترات صعبة حيث قال مراقبو نقاط بيع المخدرات أنه إذا وقع اضطراب هنا، ستأتي الشرطة، فلن نتمكن من الترويج هنا”.

وتابع: “أنا متأكد من أنهم قالوا، أوقف غبائكم، انتهت اللعبة، اذهبوا إلى منازلكم".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن الوضع مع أعمال الشغب في البلاد عاد بالكامل تقريبًا إلى طبيعته.

وقالت بورن، خلال كلمتها أمام البرلمان الفرنسي: "لقد أصبح الوضع طبيعيًا تقريبًا مرة أخرى" .

من جانبها، أفادت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، بأنه تم إشعال النار في حوالي 80 سيارة في فرنسا ليلا خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

تغير الوضع.. إعلان عاجل من رئيسة وزراء فرنسا بشأن أعمال الشغب

فرنسا.. إشعال النار في 80 سيارة خلال أعمال الشغب

وقالت  “لو فيجارو”، إنه “كان هناك 116 حريقا في الأماكن العامة، وأضرمت النيران في 78 سيارة، وتضررت ثمانية مبان، وأضرمت فيها النيران أو أصبحت هدفا لمحاولة إحراق متعمد”.

اعتقال 3625 شخصا

وأمس، ذكرت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، نقلا عن وزارة العدل، أنه تم اعتقال 3625 شخصا في فرنسا، من بينهم 1124 قاصرا خلال الأيام الستة الماضية من أعمال الشغب في الشوارع التي أثارها مقتل مراهق على يد ضابط شرطة في إحدى ضواحي باريس.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إحالة 990 قضية إلى المحكمة، تم النظر في 480 منها على الفور بموجب الإجراء المعجل.

وقالت  قناة “بي إف إم تي في”: ”في الوقت الحالي، حكم على 380 شخصا بالسجن".

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