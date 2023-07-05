فرنسا.. إشعال النار في 80 سيارة خلال أعمال الشغب

أفادت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأنه تم إشعال النار في حوالي 80 سيارة في فرنسا ليلا خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

وقالت “لو فيجارو”، إنه “كان هناك 116 حريقا في الأماكن العامة، وأضرمت النيران في 78 سيارة، وتضررت ثمانية مبان، وأضرمت فيها النيران أو أصبحت هدفا لمحاولة إحراق متعمد”.

وأمس، ذكرت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، نقلا عن وزارة العدل، أنه تم اعتقال 3625 شخصا في فرنسا، من بينهم 1124 قاصرا خلال الأيام الستة الماضية من أعمال الشغب في الشوارع التي أثارها مقتل مراهق على يد ضابط شرطة في إحدى ضواحي باريس.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إحالة 990 قضية إلى المحكمة، تم النظر في 480 منها على الفور بموجب الإجراء المعجل.

وقالت قناة “بي إف إم تي في”: ”في الوقت الحالي، حكم على 380 شخصا بالسجن".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال بالأمس، إن ذروة أعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد ضباط الشرطة انتهت.

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قال ماكرون، في اجتماع مع رؤساء 241 بلدية الأكثر تضررا من الاحتجاجات، “لقد انتهت ذروة أعمال الشغب التي لاحظناها في الأيام الماضية”.