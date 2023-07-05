عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينب عزيز توضح حقيقة وجود عمرو عبدالجليل بدل طلعت زكريا بأولاد حريم كريم

زينب عزيز
زينب عزيز

ردت المؤلفة زينب عزيز على الجدل المثار حول اختيار عمرو عبد الجليل وبشرى فى فيلم أولاد حريم كريم" بديلا للفنانين طلعت زكريا وياسمين عبد العزيز اللذين ظهرا فى الجزء الأول من فيلم “حريم كريم”. 

وقالت زينب عزيز فى تصريح خاص لصدى البلد: لم أتعمق فى هذه التفاصيل، خاصة أننى بعيدة عن السوشيال ميديا، ولكنى متابعة لما يجرى من أحداث وأقاويل، وكل ما يمكن أن أرد به عليكم مشاهدة الفيلم أولا قبل أن تحكم على العمل مسبقا، وليس لدى تعليق اخر عما يثار، خاصة أننى لست من المؤلفين الذين يسعون فى أعمالهم تقديم نفس الأدوار أو بدائل لما قدم فى الجزء الأول، لاننى كمشاهدة أراها أمر صعب خاصة أن المشاهد ارتبط ذهنيا وعاطفيا بالشخصية الأولى، وعندما يأتى ممثل أخر يقدم نفس الشخصية فى جزء جديد يدخل فى مقارنة ظالمة، ولذلك أفضل الابتعاد عنها تماما وتقديم شخصيات جديدة بأفكار مختلفة وهو ما أقدمه فى فيلم "أولاد حريم كريم"، حيث أن بشرى وعمرو عبد الجليل ليسا بديلا لأحد من الجزء الأول، ولاننا "مش هنعيده تانى". 

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

فيلم أولاد حريم كريم 

أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

المؤلفة زينب عزيز اولاد حريم كريم حريم كريم طلعت زكريا عمرو عبد الجليل فيلم أولاد حريم كريم فيلم “حريم كريم” مصطفى قمر زينب عزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

خيانة مع مرات الأب.. أوراق شاب أمام المفتي بسبب إنهاء حياة آخر

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

موضوعات متعلقة

الأوبرا تطلق أولى حفلات الأساتذة على المسرح الكبير.. الجمعة

أحمد حاتم يكشف عن بوستر فيلمه الجديد حسن المصري

عصام زكريا رئيسا لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

في ذكراها.. رجاء الجداوي تزوجت لاعب كرة شهير والدبلة كانت بـ30 جنيها

عمر العبداللات يفتتح حفلات مهرجان جرش بالأردن

مهرجان المسرح التجريبي يعلن فتح باب التقديم للورقة البحثية "الجغرافيا الثقافية"

في عيد ميلادها.. مأساة جيهان قمرى مع الزواج وعلاقتها بلاعب شهير

فى ذكراه.. قصة خلاف يحيى العلمى مع سعاد حسنى وزواجه من تهاني راشد بدأ بخناقة

ترشيحاتنا

الجمارك تنفي خبر وقف استيراد بعض السلع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

مجاني مع ChatGPT..مايكروسوفت تتيح لك قراءة أي محتوى مدفوع على الويب ببلاش

بسبب أفظع الانتهاكات بتاريخ أمريكا.. أمر قضائي ضد مسئولين بارزين بإدارة بايدن

عاجل.. أول قرار من الوكرة القطري بعد ضم حمدي فتحي من النادي الأهلي

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سفاجا

الكويت.. قرار عاجل من مؤسسة البترول بشأن إنتاج النفط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ