زينب عزيز توضح حقيقة وجود عمرو عبدالجليل بدل طلعت زكريا بأولاد حريم كريم

ردت المؤلفة زينب عزيز على الجدل المثار حول اختيار عمرو عبد الجليل وبشرى فى فيلم أولاد حريم كريم" بديلا للفنانين طلعت زكريا وياسمين عبد العزيز اللذين ظهرا فى الجزء الأول من فيلم “حريم كريم”.

وقالت زينب عزيز فى تصريح خاص لصدى البلد: لم أتعمق فى هذه التفاصيل، خاصة أننى بعيدة عن السوشيال ميديا، ولكنى متابعة لما يجرى من أحداث وأقاويل، وكل ما يمكن أن أرد به عليكم مشاهدة الفيلم أولا قبل أن تحكم على العمل مسبقا، وليس لدى تعليق اخر عما يثار، خاصة أننى لست من المؤلفين الذين يسعون فى أعمالهم تقديم نفس الأدوار أو بدائل لما قدم فى الجزء الأول، لاننى كمشاهدة أراها أمر صعب خاصة أن المشاهد ارتبط ذهنيا وعاطفيا بالشخصية الأولى، وعندما يأتى ممثل أخر يقدم نفس الشخصية فى جزء جديد يدخل فى مقارنة ظالمة، ولذلك أفضل الابتعاد عنها تماما وتقديم شخصيات جديدة بأفكار مختلفة وهو ما أقدمه فى فيلم "أولاد حريم كريم"، حيث أن بشرى وعمرو عبد الجليل ليسا بديلا لأحد من الجزء الأول، ولاننا "مش هنعيده تانى".

فيلم أولاد حريم كريم

أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.