حظر الدعوة للكراهية الدينية.. تحرك عاجل من هولندا ضد مواطن مزق المصحف

أحيل هولندي إلى المحاكمة بتهمة توجيه إهانات لمجموعة أشخاص بعدما مزّق نسخة من المصحف أمام البرلمان وشبّهه بكتاب هتلر "كفاحي"، على ما أعلن المدعون العامون الثلاثاء 3 يوليو.

هولندا تحاكم مواطنا بعد تمزيقه المصحف

هولندا تحاكم مواطنا بعد تمزيقه المصحف

ونفذ إدفين فاخنزفلد (54 عاما) رئيس الفرع الهولندي لمجموعة بيغيدا الألمانية المناهضة للإسلام، احتجاجه في لاهاي في يناير، وكان المدعون العامون أعلنوا في أبريل عن بدء تحقيقات جنائية بحق مواطن هولندي يبلغ 54 عاما مقيم في ألمانيا على خلفية الواقعة التي أثارت غضبا في العالم الإسلامي.

وكتب المدعون العامون في تغريدة الثلاثاء أن "هيئة الادعاء العام قررت استدعاء المشتبه به"، وأضافوا "من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في العاشر من أغسطس"، ولفت المدعون إلى أن تمزيق نسخة من المصحف ليس مخالفة جنائية في هولندا، لكن يمكن اعتبار كلمات فاخنزفلد "إهانة لمجموعة أشخاص، وهذه تخضع لعقوبة بموجب القانون الجزائي الهولندي الذي ينص على أن إهانة مجموعة أشخاص علنًا بسبب دينهم أو معتقدهم تعد جريمة"، وتنص العقوبة على السجن لمدة عام أو غرامة قدرها 9000 يورو.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن فاخنزفلد مزّق المصحف ثم داس على صفحات منه وهو يقول "القرآن كتاب فاشي. إنه سيئ مثل ماين كامفب (كفاحي). وأتباعه يعتنقون نفس عقيدة هتلر".

واستدعت تركيا السفير الهولندي عقب الواقعة التي تسببت أيضا بتهديد ضد القنصلية الهولندية في إسطنبول، وشارك مئات الأشخاص في ما بعد بمسيرة سلمية في لاهاي رفضاً للكراهية بحق المسلمين.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة، دعت يوم الأحد، إلى اتخاذ تدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس المصحف، مضيفة أنه يتعين تطبيق القانون الدولي الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية، وذلك بعد حرق نسخة من المصحف خلال احتجاج في السويد.

جاء بيان المنظمة بعد اجتماع طارئ في مدينة جدة السعودية لمناقشة واقعة مماثلة حدثت أول أيام العيد الأضحى، حيث وافقت الشرطة السويدية على تنظيم احتجاج صغير خارج المسجد قال منظمه إنه "سيحرق خلاله المصحف"، لكن بعد الواقعة اتهمت الشرطة الرجل بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية، وأشعلت الحادثة احتجاجات في بغداد أمام سفارة السويد كما نددت بها الولايات المتحدة.

هولندا تحاكم مواطنا بعد تمزيقه المصحف

حظر أي دعوة إلى الكراهية الدينية

وشدد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه على "ضرورة إرسال تذكير مستمر إلى المجتمع الدولي بشأن التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية".

وأثار منح السويد الإذن لذلك الاحتجاج غضب العديد من المسلمين في أنحاء العالم، ودفع بتركيا إلى عرقلة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكان النائب الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدز، الذي أدين في 2016 على خلفية تعليقات له ضد مغاربة مقيمين في هولندا، شبه أيضا القرآن بكتاب "كفاحي" داعيا إلى حظر الكتابين.

وهناك وقائع أخرى مشابهة وحوادث إجرامية متطرفة شهدت حرقًا للمصحف الشريف تضمنت عنصرية وعنفا ضد المسلمين وقعت في الخمس سنوات الأخيرة وكانت كالتالي:

عام 2015 شهد حوادث عدة لحرق المصحف الشريف في أماكن متفرقة،

في نهاية شهر أبريل من عام 2016، تكررت الأعمال العنصرية في جزيرة كورسيكا الفرنسية مجددا ضد المسلمين، حيث هاجم مجموعة من المتظاهرين قاعة صلاة للمسلمين في حي "حدائق الإمبراطور" الشعبي بالجزيرة، وقاموا بتخريبها وحرق المصاحف بها وكتبوا عبارات معادية للمسلمين والعرب، وهو مماثل للهجوم في عام 2015 الذي استنكره الأزهر.

وفي عام 2017 في كاليفورنيا بأمريكا، استهدف متطرفون مركزا إسلاميا هناك، حيث مزق المصحف، ثم أحرق آخر.

في مارس 2019 في الدنمارك، أقدم "راسموس بالودان" رئيس حزب "النهج الصلب" أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة بالدنمارك على إحراق المصحف الشريف احتجاجا منه على أداء المسلمين لصلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان الدنماركي.

في نوفمبر 2019، تصدى أحد اللاجئين السوريين في النرويج إلى إحدى محاولات حرق القرآن الكريم من قبل أحد العنصريين المعادين للإسلام في مظاهرة قامت في النرويج تبنتها جماعة يمينية متطرفة تسمى " أوقفوا أسلمة النرويج"، حيث قامت تلك المظاهرة في مدينة كريستيانسند جنوب النرويج وفي وسطها قام احد المتظاهرين بحرق القرآن.

في عام 2020 تقدم "راسموس بالودان" اليميني المتطرف ورئيس حزب "النهج المتشدد" بالدنمارك، بطلب للسويد لتنظيم مظاهرة ضد المسلمين وحرق المصحف الشريف في مدينة مالمو بجنوبي السويد، وهو ما تلقته السلطات السويدية بالرفض.

ومنذ عامين توفي رسام الكاريكاتير السويدي لارس اندل روجر فيلكس إثر حادث سير خطير، بعد اشتعال النيران في سيارته إثر اصطدامها بشاحنة والذي اعتبره الكثير من الناس نتيجة لإساءته للقرآن الكريم والمصحف الشريف الذي كان موته محروقا بعيدا عن الأيدي البشرية تماما ليلقي العقاب من الله وليس من الناس.