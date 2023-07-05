خبير علاقات دولية: الناتو يتمسك بالتمدد تجاه روسيا بضم فنلندا والسويد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن انعقاد قمة حلف الناتو في ليتوانيا على مقربة من روسيا، يعطي رسالة لموسكو أن ما أنفقه الحلف حتى الأن وأمريكا تحديدا والذي يقارب 150 مليار دولار لن يذهب سدى.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يعني أن الغرب جاء ولديه هدف استراتيجي في ضم أوكرانيا لحلف الناتو، عاجلا أو مستقبلا، فلا يمكن التضحية بهذه الأموال ويقبل في نهاية المطاف بانتصار روسيا.

وذكر أن القمة المقبلة ستشهد زيادة الدعم العسكري، والمضي قدما في تقديم مزيد من الأسلحة النوعية وتدريب الطيارين الأوكرانيين على إف 16، وأنواع جديدة من الدبابات، إضافة للدبابات السابقة ليوبارد.

مستقبل عضوية أوكرانيا

وأكد أن الناتو يأتي إلى لتوانيا دون أن يكون في أجندته تماما موضوع السلام أو المفاوضات أو التسوية، وإن كنت أتفق مع أن شكل التسوية هي التي ستحدد مستقبل عضوية أوكرانيا في الناتو.