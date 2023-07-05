أول رد من إسعاد يونس على امتلاكها فندق خناقة لحم حمير الغردقة

نفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، علاقتها بإحدى المشاجرات التي حدثت في أحد فنادق الغردقة، مطالبة بتوخي الحذر قبل نشر أي معلومة.

وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها بموقع تويتر: تردد اسمي في عدة اخبار تتعلق بمشاجرة حدثت في فندق ما بالغردقة، وأؤكد أنني لست صاحبة الفندق مكان المشاجرة وليس لدي أي معلومات عن الواقعة، وبالتالي لن أقاضي أحدا لا أعرف من هو، رجاء توخي الحقيقة قبل إطلاق أخبار على عواهنها، شكرا.

وكانت أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار فيديو لمشاجرة عنيفة في أحد الفنادق بالغردقة زعم البعض أنه ملك الفنانة إسعاد يونس، وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان مشاجرة جماعية بفندق بالغردقة في مصر والسبب أكلوهم لحم الحمير.

إسعاد يونس



حلّ المطرب الشعبى رضا البحراوي ضيفاً على برنامج “صاحبة السعادة ” الذى تقدّمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس .

وصرح رضا البحراوى خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة إنه متزوج من اثنين ولديه 8 أبناء مؤكدًا “بحب العزوة والأطفال”.



وقال الفنان رضا البحراوي، إنه عمل في أكثر من مهنة وهو في سن صغيرة، موضحًا: "اشتغلت كل حاجة وأنا صغير ومطلعتهاش كدة .. ووالدي ووالدتي على قدهم".