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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: الدولة أقامت مشروعات زراعية كبرى منذ عام 2015

الزراعة
الزراعة

أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة عملت على قيام المشروعات الزراعية الكبرى، مشيرا إلى أنه في 2015 بدأ مشروع المليون ونصف المليون فدان، ثم مشروع الدلتا الجديدة وهي 2.2 مليون فدان، ثم مشروعات سيناء والتي تبلغ 460 ألف فدان، ثم مشروع توشكى.

وقال صيام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”، أن القطاع الزراعي له دور كبير في تشغيل العمالة في مصر، مؤكدا أن ربع القوى العاملة الكلية في مصر والتي تقدر بـ 25 مليون عامل، هم من القطاع الزراعي.

 

أهم أهداف القطاع الزراعي

وتابع  أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن أكثر من 50 مليون نسمة من السكان الريفيين يعتمدون على الدخل الزراعي من الزراعة بصفة أساسية، وبعد ذلك الصادرات، ومن ثم الأمن الغذائي، وهذه هي أهم أهداف القطاع الزراعي في مصر.


 

جمال صيام المشروعات الزراعية الاقتصاد الزراعي مشروع الدلتا الجديدة مشروعات سيناء

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