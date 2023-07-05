جهاد جريشة يعلن مفاجأة بشأن هدفيّ الأهلي والإسماعيلي

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، أن هدف النادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، قرار صحيح ولا يوجد به أي تسلل نهائيًا.

وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الإسماعيلي طالب بركلتين جزاء ضد رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، ولكن المطالبة غير صحيحة وقرار الحكم صائب".

وأضاف جهاد جريشة: "هدف الإسماعيلي الملغي، صحيح 100% والزاوية من حكم الفيديو زاوية خادعة للحكم والكرة لم تلمس يد لاعب الاسماعيلي، وبالتالي كان لا بد من احتساب الهدف، وحكم المباراة كان عليه أن يطلب زاوية أخرى".

وقال الخبير التحكيمي: "لا دخل لي برد فعل اللاعبين وحتى لو محمد حسن لاعب الإسماعيلي اعترف انها لمست يده، أنا ليا الصورة المتاحة أمامي".

واختتم: "فيتور ميلو بيريرا الخبير التحكيمي لا يوجد له أي تأثير والتحكيم غير مُرضٍ، وتأخر المستحقات يؤثر على الحكام خاصةً أن الخبير الأجنبي يحصل على مستحقاته بشكل مستمر".