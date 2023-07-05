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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد خناقة حمزة الجمل مع حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

صدى البلد


رصدت عدسة صدي البلد خناقة حمزة الجمل المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع حكم المباراة خلال مواجهة الناديالأهلي بالدوري المصري والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدف نظيف
https://youtu.be/9JFHIi3MQRw

وأقتنص النادي الأهلي ثلاث نقاط غاليه من منافسه الإسماعيلي بهدف وحيد، في المباراة التى اقيمت على ملعب برجالعرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.

وأحرز بيرسى تاو الهدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة ينفرد النادي الأهلي بصدارة الدوري المصري برصيد 72 نقطة ،وتجمد الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد34 نقطة


 

وجاء هدف الملغى لنادي الإسماعيلي في الدقيقة 55، عن طريق محمد الشامى بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرةاصطدمت بيد زميله محمد حسن لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وهدد الإسماعيلي مرمي الأهلي في الدقيقة 3 ، بعد تسديدة ضعيفة من محمد الشامى داخل منطقة الجزاء ليمسك بهاالشناوي بسهولة.

وأهدر محمد شريف فرصة هدف محقق بعد تمريرة من تاو تصل داخل منطقة الجزاء فيسددها الأخر ويمسك بها حارسالإسماعيلي على مرتين في الدقيقة 13.

وتلقى ديانج تمريرة رائعة على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ويسددها بطريقة غريبة لتمر على ضربة مرميلصالح الإسماعيلي في الدقيقة 15.

وحرم القائم هدفا محققا للنادي الأهلي بعد تسديدة رائعة من أحمد عبدالقادر في الدقيقة 40.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أفشة – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: 
علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هانيوطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

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