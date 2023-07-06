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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللي همك.. صابر الرباعي يتجاوز المليون مشاهدة بأحدث أغانيه

صابر الرباعي
صابر الرباعي

حقق الفنان صابر الرباعي، مليون و109 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم اللي همك، بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب في أول يوليو الجاري. 

أغنية اللي همك لـ صابر الرباعي، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي محمد مصطفى. 

 

كلمات أغنية اللي همك: 

بقى هو دا اللي همك فيه

اقول للناس إيه هسيبك ليه

بتبكي وجايالي تترجي

بلاش لو كلامي يجرح

بحبك إيه لا ندمت عليه

هسيبك تاخدي اللي تستاهليه

هقول للناس ايوه ظالمك انا

خلاص هو دا اللي يريح

وعلى الله تيجي تاني ف يوم

ارتاحي دوقي بعدي النوم 

أنا ماشي بنيه خالصه خلاص

ولا فيها رجوع

كام دمعه عليكي مش لايقين

ليه تأذي عيونك الحلوين ..

دا جمالك هو راسمالك

مش ناقصه دموع

بلاش وحياتك بتحلفي ليه

مصدق كل اللي تكدبي فيه

بقيتي ملاك ما انت كده اصلا

خلاص عايزه إيه تاني مني

وقوفك قدامي كل دا ليه

خلاص قولتي اللي نفسك فيه

وعشان أبقى ظالمك روحي بقى

وقولي اللي قولتيه عني

أغاني صابر الرباعي الجديدة 

وصلت مشاهدات أغنية الفنان صابر الرباعي الجديدة يا بنات الحلال إلى 3 مليون و500 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم 9 أكتوبر الجاري. 

أغنية يا بنات الحلال، للفنان صابر الرباعي، سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج سيلفانا المولى. 

 

وتقول كلمات أغنية يا بنات الحلال: 

يا بنات الحلال
هيدي حياة 
مش مسابقة جمال
علقانين مين الأحلى
كل وحدة بهما شكلا

كلو مرسوم رسم
نفس الشكل و نفس الجسم
ما بيختلف إلا الإسم

شو يعني كبرتي من برا
ما منو قرارك مضطرة
روحك ما بيطلع عمرا
خمس سنين

رح ضلني حبك أنا أكيد
ولو شعراتك صارو بيض
وعوجّك بينو التجاعيد
أنا أكيد

بحبك متل ما إنت
كيف ما كنت
ما تغيري فيكي سنتي
لو سمحتي

ما بقى تسأليني 
إذا طالعة حلوة اليوم
أنا أكتر مرة بشوفك حلوة
إنت و فايقة من النوم

أحدث أغاني صابر الرباعي

حققت أغنية “سلملى” للمطرب صابر الرباعى مليون و500 ألف مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب وذلك بعد طرحها بساعات قليلة. 

أغنية "سلملي" غناء صابر الرباعى ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوى.

أحدث أعمال صابر الرباعي

جدير بالذكر أنه طرح صابر الرباعي أغنية جديدة ديو مع النجم المغربي سعد لمجرد ، والتي حملت اسم   "السهرة صباحى"، على موقع وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها كفيديو كليب، والأغنية كلمات وألحان باللغة العربية سليم عبد الله، أما كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية  RedOne & pat devine.

وكان قد أعرب الفنان التونسي صابر الرباعي، عن سعادته بنجاح أغنية السهرة صباحي، مرددا: أغنية السهرة صباحي انطلقت من أغنية خاصة بي قدمها لي الملحن التونسي سليم عبدالله.

وقال صابر الرباعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن موضوع الأغنية بدء العمل عليه منذ عام ونصف، موضحا أنه لم يتردد في التعاون مع الفنان سعد لمجرد.

وتابع: "لا أحكم على الإنسان من الاشاعات التي طالته أو التجارب التي مرّ بها في حياته، لذلك لم أتردد ثانية في التعاون معه".

 

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