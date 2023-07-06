طبيب منتخب مصر الباراليمبي يفوز بذهبية بطولة العالم للزعانف للأساتذة.. تفاصيل

أكد الدكتور لؤي الصباحي الحاصل على ذهبية بطولة العالم للزعانف للأساتذة، و طبيب منتخب مصر الباراليمبي، أن مصر حصدت الكثير من الميداليات في البطولة، ومصر حصلت على كأس البطولة و المركز الأول.



وأضاف خلال برنامج 8 الصبح، المذاع علي قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه شارك في 4 منافسات، وأنه حقق ميدالية ذهب، وأن المنافسة كانت قوية مع المشاركين.



ولفت إلي أنه كان يتنافس مع بطل فرنسا، وتحدث عن رسالة بطل فرنسا له قائلا :" تحدث معي، وقام بعمل متابعة له علي موقع التواصل الاجتماعي".



وأشار إلي أن المسابقة كانت قوية، و الجميع كان حريص على تحقيق الميدالية الذهبية، وأن تاريخ مصر حافل بهذه البطولة.



وتابع :" مروان القماش، و أحمد أكرم، ونجام كبار بمصر يحققون بطولات في بطولة السباحة و الزعانف".

