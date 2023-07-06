لضمان مرور التصرفات المائية المطلوبة.. وزير الري يتابع تطهير الترع بالمحافظات

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة حالة المنظومة المائية ، والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات ، ومتابعة موقف إيراد نهر النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع، موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات لضمان مرور التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع ، حيث وجه سيادته بإستمرار المتابعة لمعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة وخاصة بالنقاط الساخنة ، مع تشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع ، والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر للجسور ، وإستلام الأعمال من المقاولين بعد نهو أعمال التطهيرات بأعلى مستوى من الكفاءة ، مع قيام مسئولى الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفورى والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات علي جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها .

وشدد الدكتور سويلم على الاستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، ومتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع ، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، كما وجه سيادته بإستمرار متابعة محطات الخلط الوسيط لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة.

كما استعرض الدكتور سويلم الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس و وادى النقرة بمحافظة أسوان ، لضمان إستيفاء كافة الإحتياجات المائية المقررة ، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق ، حيث وجه الدكتور سويلم لمسئولى الرى بهذه المناطق بالمتابعة الدائمة لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، و المهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، والمهندس علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، و المهندس حسين شنب مدير عام مكتب الوكيل الدائم للوزارة ، والمهندس مصطفي سنوسي معاون الوزير لشئون مياه النيل .

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