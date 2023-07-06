قرار عاجل لوزير الداخلية بشأن 42 مواطنا

صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على القرارات الوزارية أرقام 1084 لسنة 2023، و1083 لسنة 2023، والمتضمنين الإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، والإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.

وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

جاء قرار وزير الداخلية رقم 1084 لسنة 2023، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لمباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتضمن قرار وزير الداخلية «يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم أحمد عبد المحسن محمد عبد العزيز - وآخرهم السيد إبراهيم السيد رضوان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية».

وتضمنت أسماء المسموح لهم في قرار وزير الداخلية كلا من «أحمد عبد المحسن محمد عبد العزيز الإسكندرية 31/5/1999 الأمريكية، عمر محمد مسلم عبد العزيز صديق الإسكندرية 16/11/2000، يوسف سعيد عبد اللطيف شحاتة أمريكا 16/1/1996، عمر خالد عبد الله جزيلان القاهرة 6/3/2005، كريم شاهر محفوظ منصور عوض القاهرة 8/3/2005 الكندية، محمود على محمود البستاوى البحيرة 13/1/2000، دانيال هانى سمير عبده المراغى الجيزة 20/11/2005، عبد الرحمن أحمد يوسف حامد حسن الإسكندرية 8/11/2004، مصطفى أحمد محمد شمس الدين إيطاليا 21/7/2004 الإيطالية، محمد على محمد أمارة الغربية 1/10/2003، عبد الرحمن إبراهيم عبد السلام عبد الله الغربية 22/12/2001 التركية.

كما شملت الأسماء كلا من بلال محمد محمود خليل خميس القاهرة 31/12/1997، عمرو عادل محمد صبرى أحمد القاهرة 18/11/2002 البوسنية، الحسن محمد محمود الجابرى الغربية 1/6/1981 البريطانية، يوسف سيد محمد توفيق يوسف الإسكندرية 24/8/1999 البحرينية، زهرة شريف سمير أبو اليزيد إبراهيم البحرين 22/4/2017 المغربية، تيمور حسن بهجت حسن ياقوت القاهرة 5/11/2004 التونسية، آلان شريف آدم كرم كولويان القاهرة 12/9/1999 الأرمنية، أسامة هشام صلاح السيد حمود القاهرة 9/5/2000 كومنولث دومينيكا، ياسين شيرين حسن عباس حلمى الإسكندرية 4/1/1996 سانت كيتس أند نيفس، السيد إبراهيم السيد رضوان الشرقية 5/2/1977 جنوب أفريقيا.

السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

كما أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 1083، والمتضمن «يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم كريم محمد السيد عبد العزيز - وآخرهم على محمد على هلالى، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية».

وجاء قرار وزير الداخلية رقم 1083 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لمباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتضمنت أسماء المسموح لهم بالتجنس في قرار وزير الداخلية كلا من «كريم محمد السيد عبد العزيز سلطنة عمان 7/9/1987 الألمانية، إسلام سامى عمر الجمل الدقهلية 28/4/1992، محمود يسرى محمد عبد المجيد الشرقية 14/1/1982، ميشيل أشرف فريد صبحى قسطنطين الإسكندرية 17/8/1991، أدم ايرول اوزكان ألمانيا 28/5/2008، نوريا عبد الواحد مهران ألمانيا 20/2/2021، مريم أحمد حلمى عبد العال السيد دهشان ألمانيا 2/10/2016، نهلة عطية مرسى عطية كابش ألمانيا 1/2/1963، إسراء أحمد أبو بكر الفيل السعودية 21/8/1991، يسرا محمد طلعت على محمد عمارة القاهرة 11/6/1988، إيناس محمود صادق عزب القاهرة 6/2/1976 النمساوية، إسلام محمود سيد محمد أحمد النمسا 20/2/1991، يسرى يوسف حجازى عزام بورسعيد 20/8/1964، عمرو مصطفى محمد الشيخ ألمانيا 28/10/1989 الهولندية، عمر حافظ حافظ حسين القاهرة 4/6/1995 « 16 السيدة/ فاطمة محمد محمد حسن القاهرة 5/5/1985 « 17 السيد/ محمد عبادة توفيق بهنسى ماليزيا 1/6/1999 الماليزية، أحمد عبادة توفيق بهنسى ماليزيا 18/11/1996، سارة محمد كمال الدين حسين السعودية 11/10/1986 السعودية، إيهاب محمد محمد السيد الجبالى الإسكندرية 10/4/1980 البيلاروسية، على محمد على هلالى الدقهلية 8/8/1984 البوسنية.