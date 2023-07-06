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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناظرة 2197 حالة مرضية ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد " بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث


أعلن  الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية أن  فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " قام بمناظرة 2197 حالة خلال يونيو الماضى.

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره  لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل  وصول الخدمة إلى المناطق النائية .

فيما  كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 200 حالة باطنة  , 283 بتخصص الجلدية  و 132حالة بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن127 حالة حرجة ونحو 215حالة أطفال إلى جانب 52 حالة مخ وأعصاب و106حالات نساء وتوليد
و لفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، وماسح ضوئي، كاميرا.

 

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قياس ضغط الدم لموجات فوق الصوتية موجات فوق الصوتية وكيل الوزارة مبادرة التشخيص عن بعد

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