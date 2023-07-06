عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الروسي يضبط طائرة مروحية وأسلحة وسبائك ذهبية في منزل قائد فاجنر|شاهد

قائد فاجنر
قائد فاجنر

عثر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أثناء تفتيشه لمكتب ومنزل قائد مجموعة فاجنر، يفغيني بريغوجين، على شعر مستعار وأسلحة ومبالغ كبيرة من المال وجوازات سفر.


وعرضت القناة الروسية الأولى، لقطات من مكتب ومنزل بريغوجين، حيث تم العثور على مبالغ كبيرة من المال، بما في ذلك عملات أجنبية.

وكذلك شعر مستعار وجوازات سفر وأسلحة، وسبائك ذهب وطائرة مروحية صغيرة في فناء منزله.

وقد تم فتح قضية جنائية ضد بريغوجين على خلفية تنظيمه لتمرد مسلح، وإصدار الرئيس أوامر للقوات الروسية بالتعامل مع قوات "فاجنر".

وذلك  قبل أن يتدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لينهي الأزمة بالتوصل لاتفاق يقضي بخروج بريغوجين إلى بيلاروس ووقف التتبعات الجنائية في حقه.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل الأهلي والإسماعيلي

ترشيحاتنا

استئناف المفاوضات مع مصر والسودان.. تصريحات عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع الصاروخ في لبنان

هل دعاء الوالدين على الأبناء مستجاب؟ احترس من هذا الأمر

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جلسة ساخنة بين أسوريو ولاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر

أكثر من 15 قذيفة.. إسرائيل تقصف لبنان بعد صواريخ بيروت تجاه تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

يجنبك مشكلات صحية.. حسام موافي ينصح المواطنين بتناول الفاكهة قبل أي وجبة

بسبب حجز الطائرة.. رد فعل صادم لعجوز في مطار بالمكسيك

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

فيديو

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ