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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فيه تكات.. غضب طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الإنجليزية| شاهد

صدى البلد

أعرب طلاب الثانوية العامة عن غضبهم بسبب امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم الخميس، ٦ يوليو.

ورصدت كاميرا “صدى البلد”، آراء الطلاب امام أحد مدارس المعادي، والتي جاءت متباينة عن اسئلة الامتحان ومدى صعوبته.

وقالت الطالبة هنا جلال، إن الامتحان فيه تكات كتير خصوصاً اسئلة القطعة، والتي تناولت موضوعات عن الأمراض.

وأضافت الطالبة مروة محمد، ان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، يحتاج لحصيلة لغوية في الكلمات. 

وتابعت كارن مكرم، أن الوقت كان كافي ولكنها واجهت صعوبة في اللجان بسبب التوتر وتاخير توزيع الورق.

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه طبقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 ، فإن امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) يكون مجموع درجاته من 50 درجة ، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية فيه 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصصاً لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) ، نسبة أسئلة الإختيار من متعدد تبلغ 85%  ، أما جزء الأسئلة المقالية لا يتعدى 15% .

https://fb.watch/lCfTqlwin2/?startTimeMs=1000&mibextid=DqYSjB

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