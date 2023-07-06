ضمن برنامج "مشروعك".. توفير 352 فرصة عمل بتمويل 49 مليون جنيه بالمنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأن إجمالى عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال النصف الأول من عـام 2023، بلغ 198 مشروعا وتوفير 352 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة وبتمويل ما يقرب من 49 مليون جنيه.

يأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتنوعة تساهم فى توفير فرص عمل جادة لهم وتعزز من ثقافة العمل الحر .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه خلال شهر يونيو الماضي تم تنفيذ 41 مشروعًا متنوعاً بتمويل ما يقرب من 7 ملايين جنيه وتوفير 65 فرصة عمل للشباب، لافتاً إلى أن مشروعك يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة.

وأكد أن برنامج " مشروعك " عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات ، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية فى الإتجاه نحو الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه وإهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما تمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين .