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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعرضه للكسر.. تامر حبيب: يا ناس يا شر كفاية قر

تامر حبيب
تامر حبيب

كشف الفنان تامر حبيب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، عن تعرضه إلى كسر فى كفه. 

وقال تامر حبيب: "مقابل أسبوع كامل من الاحتفالات والاحتفاءات والتهنئة والأمنيات والكلام الحلو اللي من القلب ويشرح القلب ويطمن ويونس على كل وسائل السوشيال ميديا وعلى التليفون ووجهًا لوجه من صحاب حلوين قوي ما شاء الله ومعارف وقرايب، وحتى ناس ماعرفهومش معرفة شخصية، مدين لهم كلهم بكل الشكر والامتنان".

وأضاف تامر حبيب: "لو مقابل كل ده من ذوي العيون غير الرحيمة، الله يسامحهم، هُدر جامد في الحمام تنج عنه كسرين محترمين في الابهام والسبابة في ايدي اليمين اللي باكتب بيها، واللي هاتحتاج تفضل متجبرة تلات أسابيع على الأقل، أنا مرضي وشاكر ربنا على نعمه الكبيرة دي، شكراً يا أحلى صحاب، ويا ناس يا شر كفاية قر".

تامر حبيب 

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تصريحات تامر حبيب عن شيرين عبد الوهاب 

أكد السيناريست تامر حبيب، أن شيرين موهبة ضخمة ومقدرة ومحترمة من جميع أقطار العالم العربي وتتعرض لكبوة حدثت لها لأسباب شخصية، قائلا: "أنا مع فكرة مفترض على الفنان قبل ما يتكلم يكون مسئول عن كلامه ويفكر فيه قبل ما يقوله وشيرين تلقائية".

وأوضح تامر حبيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة “القاهرة والناس”، أن شيرين لا تفكر في الكلمة قبل الادلاء بها وهذا سبب لها مشاكل كثيرة، مضيفا: "الناس بتحول كلامها من نقطة لمحيط وفي ناس بضخم التصريحات وتخترع كلاما".

وتابع: "شيرين مندفعة وعاطفية ولما بتحس بالإحساس بتقوله في لحظتها سواء كانت في حفل على المسرح أو سوشيال ميديا وتصرفات شيرين يحكمها الاندفاع في أغلب الأحيان"، موضحا أن أكثر الأشياء التي أثرت على شيرين هي النجومية لأنها شخصية تلقائية.

 

 

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