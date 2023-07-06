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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أحمد سمير: حريصون على دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصرية

صدى البلد

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة “هيات إيجيبت” التركية للمنتجات الصحية بحضور كل من شينول كسرلي أوغلو، رئيس الشركة، وامري ألتي، رئيس قطاع الشئون المالية، والدكتورة دينا حمدي، رئيس قطاع الشئون التنظيمية والعلاقات الخارجية. 

واستعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرية، وعددا من المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة إنشاءها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير جميع أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية، وذلك بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لافتًا إلى اهتمام الدولة خلال المرحلة الحالية بتوفير حزم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

ورحب باعتزام الشركة إنشاء 3 مشروعات جديدة لها في مصر باستثمارات مباشرة تبلغ 210 ملايين دولار، والتي تخصص نسبة كبيرة من إنتاجها للتصدير للأسواق العالمية، لا سيما وأن الشركة تصدر بالفعل لعدد كبير من الأسواق الخارجية، كما تمتلك منافذ للبيع عبر أفرع الشركة أو من خلال موزعين بعدد من الدول حول العالم.

ولفت سمير الى إمكانية الاستفادة من إمكانيات ومقومات التصنيع بالسوق المصرية والتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية، والاستفادة من المميزات الكبيرة التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات بأسواق جميع دول القارة الأفريقية.

من جانبهم، أكد مسئولو شركة “هيات إيجيبت” للمنتجات الصحية حرص الشركة على التواجد والتوسع في السوق المصرية باعتبارها إحدى أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ومحورا لنفاذ منتجات الشركة لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية. 

وأشار إلى أن الشركة تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المنتجات الصحية، والتي تمتلك 5 مصانع في مصر وتخطط لإنشاء 3 مصانع أخرى، كما تمتلك الشركة القابضة أفرعا بـ 12 دولة أخرى وتوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة في مصر وتبلغ قيمة استثمارات الشركة حتى الآن في مصر 550 مليون دولار.

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