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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|سعر شيفروليه البيك أب 2023.. وخطوات شراء سيارة مستعملة بدون عيوب

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث قطاع كبير من المواطنين المصريين عن أسعار ومواصفات السيارات البيك أب داخل السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2023، حيث يتوافر بداخل سوق السيارات العديد من إصدارات السيارات الجديدة المختلفة ، ومن ضمنها فئة السيارات البيك أب الجديدة ومنهم سيارة  شيفروليه البيك أب  موديل 2023 .

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من طرازات السيارات موديل 2022، بالإضافة إلي أن أسعار السيارات الجديدة ارتفعت بشكل غير مسبوق، ويعود ذلك إلي عدة أسباب رئيسية ساعدت على زيادة الأسعار منها، عدم توفر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة، بالإضافة إلي عدم استقرار سعر صرف الدولار .

سوق السيارات الجديد المصري يضم الآن العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، والتي تم توافرها بالسوق المحلي ، رغم الصعوبات التي يواجها الوكلاء والموزعين في الحصول علي إصدارات السيارات الجديدة، وذلك بسبب الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات ، والتي أثرت بالسلب علي توافر الطرازات الجديدة بالأسواق وتقلص أعدادها مما أدي أي زيادة أسعارها .

يتنافس مصني السيارات علي التواجد بمختلف طرازاتهم داخل سوق السيارات المصري، ومن أهم المصنعين الذين نالوا شهرة واسعة بسوق السيارات المحلي المصري هو الصانع الكوري، وذلك بفضل ما تمتلكه إصداراته من مميزات وتكنولوجيات حديثة ومتطورة تساعد سائق السيارة وركابها علي الشهور بالراحة والأمان .

شهد قطاع صناعة السيارات عالميا الكثير من المشكلات التي أثرت بالسلب علي إنتاج السيارات الجديدة، وبالتالي يعتبر سوق السيارات المستعمل الآن هو الملاز الآمن الي اغلب المواطنين الذين يريدون شراء سيارات مستعملة، أو يرغبون في تغير سياراتهم بأخري :

أعلنت شركة هيونداي الكورية عن طرازها الكهربائي الجديد هيونداي  ذات الأداء العالي، وتنتمي أيونيك 5 N الي فئة السيارات الهاتشباك الكهربائية الجديدة.

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن سياراتها الجديدة موديل 2024 وهي مرسيدس CLE  ، والتي تنتمي إلي فئة السيارات الكوبيه، وتظهر بـ بابين فقط، وبها محرك قوي ينتج قوة 381 حصان .

شيفروليه البيك أب 2023 أسعار MG الجديدة هيونداي النترا HD 2023 هيونداي توسان 2023 خطوات شراء سيارة مستعملة هيونداي أيونيك 5 N مرسيدس CLE موديل 2024

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