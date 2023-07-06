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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تقييد الصين تصديره.. البنتاجون يعلن نقص احتياطيات معدن الجاليوم

المتحدث باسم البنتاجون
المتحدث باسم "البنتاجون" جون كريبي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، اليوم الخميس، إن الوزارة لديها مخزون استراتيجي من الجيرمانيوم، ولكن لا توجد لديها احتياطيات من الجاليوم المستخدم في صناعة أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية سيطرتها اعتباراً من أول أغسطس على صادرات ثمانية منتجات من الجاليوم وستة منتجات من الجرمانيوم لحماية أمنها القومي ومصالحها، في خطوة اعتبرها المحللون رداً على جهود واشنطن المتصاعدة للحد من التقدم التكنولوجي للصين.

وأدى تحرك الصين لتقييد صادرات بعض المعادن شائعة الاستخدام في إنتاج أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والصناعات المتقدمة تقنياً إلى تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وهو ما قد يتسبب في تفاقم الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وأعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها، الثلاثاء الماضي، بشأن القيود التي تخطط لها الصين على صادرات المعادن الاستراتيجية المستخدمة على نطاق واسع في صناعة أشباه الموصلات، وتشك في أن هذه الخطوة مرتبطة بالأمن.

وقالت الصين إن الرقابة على صادرات منتجات الجاليوم والجرمانيوم اعتبارًا من 1 أغسطس تهدف إلى حماية الأمن القومي، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة يومية أن المفوضية قلقة من أن قيود التصدير هذه لا علاقة لها بالحاجة إلى حماية السلام العالمي، وكذلك الاستقرار وتنفيذ التزامات الصين بعدم الانتشار الناشئة عن المعاهدات الدولية.

وقال المسئول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي، الذي يقيم التأثير المحتمل على سلاسل التوريد العالمية والصناعة الأوروبية، إنه دعا الصين إلى تقييد قيود التصدير على اعتبارات أمنية واضحة بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وحددت المفوضية كلاً من العناصر النادرة على أنها مواد خام استراتيجية لانتقالها الأخضر والرقمي ، مع أهداف 2030 لزيادة التعدين وإعادة التدوير والمعالجة في الاتحاد الأوروبي.

وتستخدم المعادن في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية وصناعات التكنولوجيا الفائقة

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