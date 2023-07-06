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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البنك المركزي الروسي بشأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي

أعلن نائب محافظ البنك المركزي الروسي، أليكسي زابوتكين، اليوم الخميس، أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لـ روسيا قد يكون قريبا من مستوى عام 2021 بنهاية السنة الحالية.

وأوضح زابوتكين في تصريحات صحفية: "بلغ انكماش الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 2.1٪، وفقًا لآخر إحصاء، ويتراوح نطاق التوقعات بين 0.5 و2٪، وهذا يرفع إجمالي الناتج المحلي تقريبًا إلى المستوى الثابت لعام 2021، مما يعني أنه إذا كانت النتيجة في نطاق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لشهر أبريل الأعلى بمقدار نهاية عام 2023 ستكون في الواقع قريبة من عام 2021".

وأضاف زابوتكين أن ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي الحالية ليست أقرب إلى الأعلى، لكنها في نطاقها الأعلى.

وفي وقت سابق، قالت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن الجهة المنظمة تتوقع ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام أقرب إلى سقف النطاق المتوقع عند 0.5 - 2٪.

وفقًا لتوقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2٪ هذا العام و2٪ في عام 2024.

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