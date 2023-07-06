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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: خطة للحد من ظاهرة الأمية بأيدي الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن إعدادها خطة مستقبلية لتوسيع مشاركتها بالمشروع القومي لمحو الأمية تتضمن تنظيم العديد من فصول محو الأمية و الندوات التوعوية داخل كليات الجامعة و المناطق المحيطة بها ، و ذالك سعيا لتحقيق التنمية ،  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل  رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا  ، وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للقضاء على الأمية و تحقيقا للتنمية المجتمعية .

وأكد الدكتور احمد عبد الرشيد المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، قد بدأت الجامعة بتنفيذ العديد من الانشطة الخاصة بمشروع محو الأمية خلال الإجازة الصيفية  بمشاركة الطلاب بالكليات و اعضاء هيئة التدريس ، و تابع أن الجامعة تسعي من خلال مشاركتها بهذه القضية بتحقيق أهداف التنمية و العمل على إنهاء قضية الامية،  من خلال كلياتها المشاركة في المشروع  بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المعنية للقضاء على هذه المشكلة والحد من آثارها على المجتمع  .

وأوضح المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، أنه تم مخاطبة جميع الكليات بالمشاركة في المشروع والتواصل واستقبال استفسارات الطلاب والعمل على تذليل ما قد يواجههم من صعوبات عند الالتحاق بالمشروع من خلال اتخاذ الإجراءات المؤسسية اللازمة أولًا بأول دون كلل.

أعضاء هيئة التدريس الإجازة الصيفية الهيئة العامة لتعليم الكبار المشروع القومي للقضاء على الأمية Jobs Education

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