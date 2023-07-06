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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب المياه النووية.. الصين تطالب اليابان باحترام القوانين الدولية

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، اليوم، إن موقف بكين ضد خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة بالأسلحة النووية في البحر بالقوة ثابت وواضح. 

وحث وانج وينبين مرة أخرى الجانب الياباني على احترام العلم والحقائق، والوفاء بمسؤولياتها الأخلاقية الدولية والتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتوقف عن إجبار خطة تصريف المياه الملوثة بالأسلحة النووية في البحر، والتخلص من المياه الملوثة بالأسلحة النووية بطريقة مسؤولة.

تصريف المياه في المحيط

بعد سبع سنوات من النقاش والدراسة، قررت الحكومة اليابانية تصريف المياه المعالجة في المحيط بعد التأكد من أن مستوى التلوث فيها أقل بكثير من معايير السلامة الدولية.

ووفقا للحكومة، تستغرق عملية التصريف سنتين للاستعداد وتستمر عشر سنوات أخرى، وتتم بشكل شفاف ومسؤول وبإشراف منظمات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعتبر هذا الحل أفضل من سيناريوهات أخرى مثل تبخر المياه في الجو أو تخزينها بشكل دائم، وهو إجراء معتمد أصلا في اليابان والخارج في منشآت نووية أخرى.

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