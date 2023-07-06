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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أكبر انخفاض خلال العام

الأسهم العالمية
الأسهم العالمية

تستعد الأسهم العالمية لتحقيق أكبر انخفاض يومي لها على مدار العام، اليوم الخميس، بعد أن عززت بيانات سوق العمل الأمريكية القوية الرهانات على جولة أخرى من زيادات أسعار الفائدة العالمية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر “MSCI” العالمي لجميع الدول “ACW”، والذي يقيس الأسهم في 47 دولة ، بنسبة 1.5٪.

وفي وقت سابق من اليوم، انخفض الروبل الروسي بأكثر من 3٪ مقابل اليورو في بورصة موسكو خلال تعاملات، اليوم الخميس، متراجعًا عن المعدل التاريخي البالغ 100 روبل.

ووصل الروبل إلى أكثر من 102 ليرة لليورو خلال التعاملات الصباحية، وفقًا لبيانات التداول، مما جعله أقل بمقدار 3 روبل مما كان عليه عند إغلاق التداولات في اليوم السابق.

كما تراجعت العملة الروسية مقابل الدولار الأمريكي، حيث تم تداولها بالقرب من 94 روبل للدولار.

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والأسعار مقابل اليورو والدولار في أدنى مستوياتها منذ مارس 2022.

وقالت محافظة بنك روسيا، إلفيرا نابيولينا، اليوم الخميس، إن البنك المركزي قد يتدخل في سوق العملات في حالة وجود مخاطر على الاستقرار المالي الوطني، على الرغم من عدم وجود مثل هذه المخاطر في الوقت الحالي.

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