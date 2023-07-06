يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

دوالي المريء حالة صحية تحدث فى أنبوب البلع الذي يربط فمك بمعدتك، والدوالي تتضخم وهى حالة خطيرة لأنها تحتوي على جدران ضعيفة يمكن أن تتسرب أو تنكسر وتنزف ويمكن أن يكون النزيف الداخلي من الوريد الممزق مفاجئًا وشديدًا ومهدِّدًا للحياة.



ووفقا لموقع “ clevelandclinic” تحدث دوالي المريء عند الأشخاص المصابين بـ ارتفاع ضغط الدم البابي، الذي يمر عبر الكبد والأوردة الأخرى المتفرعة منه ويؤدي الضغط إلى تضخم الأوردة المريئية الرقيقة ويحدث هذا غالبًا عند الأشخاص المصابين بأمراض الكبد.



أعراض دوالي المريء الأولية



تظهر دوالي المريء داخل تجويف صدرك، وعادة ما تكون قريبة من الجزء السفلي، حيث يلتقي المريء بمعدتك ومن غير المحتمل أن تشعر بها عند البلع وعادة لا تسبب أعراضًا على الإطلاق حتى تنزف ولكن هناك أعراضًا تشير إلى ارتفاع ضغط الدم البابي أو مرض الكبد المزمن المتسببين فى ظهور دوالي المريء ويمكن أن تكون بمثابة علامات أولية، وهى:

اليرقان وهو اصفرار الجلد والعينين.

الاستسقاء أى تراكم السوائل في البطن.

تورم الساقين والقدمين.

ألم في الجزء العلوي من البطن

حكة مع عدم وجود طفح جلدي مرئي.

الارتباك واعتلال الدماغ الكبدي.

الارتباك والدوخة

أعراض دوالي المريء المتقدمة:

إذا تمزق أحد الدوالي فمن المحتمل ألا تشعر بأي شيء في ذلك الوقت، لكن ابحث عن علامات نزيف الجهاز الهضمي أو فقدان الدم، مثل :

تقيؤ الدم.

قد يظهر تسرب الدم البطيء على شكل دم جاف متخثر يشبه القهوة المطحونة وينتج الوريد الممزق دمًا أحمر جديدًا في القيء.



دم في البراز سواء كان أحمر أو أسود.

بشرة شاحبة

الشعور بالتعب والضعف والدوار.

أعراض دوالي المريء الخطيرة



اطلب الرعاية الطبية الطارئة إذا ظهرت عليك أعراض فقدان الدم الشديد وصدمة نقص حجم الدم، وهى:

سرعة دقات القلب.

تنفس سريع.

جلد بارد ورطب.

التعرق.

القلق والارتباك.

فقدان الوعي.