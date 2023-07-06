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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام روسي يتهم تشالنجر باستهداف مدينة غرب أوكرانيا

صدى البلد

قالت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع، اليوم، إن هناك احتمالا كبيرا لوجود دبابات تشالنجر البريطانية في الضربة التي استهدفت لفيف غربي أوكرانيا.

وقالت  "رويترز" نقلا عن رئيس الإدارة المحلية في لفيف غربي أوكرانيا، إن هناك إصابات إثر هجوم دمّر منشأة بنية تحتية رئيسية.

أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 9 آخرين في ضربة صاروخية استهدفت مبنى سكني في مدينة لفيف.

وقالت السلطات الأوكرانية، إن هناك عدة انفجارات في مدينتي لفيف وتيرنوبول غربي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن قيادة القوات الجوية في القوات المسلحة الأوكرانية أعلنت أن نظام الدفاع الجوي يعمل في مناطق بـ لفيف وتيرنوبول إثر غارات روسية استهدفت المدينتين.

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