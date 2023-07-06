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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير .. الجيش الروسي يتصدى لهجوم أوكراني على منطقة بيلجورود

بيلجورود
بيلجورود

أفادت وكالة "تاس" الروسية الرسمية، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لأهداف معادية فوق منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا.

وأمس، أعلن حاكم مدينة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن القوات الأوكرانية أطلقت نحو 170 قذيفة مدفعية وأسقطت عدة عبوات ناسفة من طائرات مسيرة على المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدي إلى إلحاق الضرر بعدد من المنازل والسيارات.

وأوضح جلادكوف في تصريحات له، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف هاون في منطقة جرايفونوسكي على شركة نوفوستريفاك فتورايا مما أدي إلى إلحاق إصابة مباشرة وأضرارا بمنزل وخطوط كهرباء وخط أنابيب غاز ولكن بدون أي إصابات. 

وأضاف: "تم تسجيل ما مجموعه 14 قذيفة سقطت في درونوفكا، كما قام العدو بإلقاء متفجرات من طائرة بدون طيار، وبالرغم من عدم إصابة أحد المواطنين، ولكن أسفر الهجوم هم تعطل إمدادات الكهرباء وألحق أضرارا بمنشأة للبنية التحتية للاتصالات.

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وتابع: “في منطقة بيلجورودسكي، أطلقت 9 قذائف مدفعية وأسقطت عبوة ناسفة على مستوطنة جورافليوفكا، وتم إطلاق 10 قذائف مدفعية وإلقاء 3 عبوات ناسفة على مستوطنة نوموفكا”.

أوكرانيا بيلجورود روسيا

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