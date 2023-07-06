مطالب برلمانية بتشكيل لجنة بشأن أسئلة إنجليزي الثانوية العامة | ورسالة عاجلة لأولياء الأمور بعد وفاة طالب أسوان

نواب البرلمان عن امتحانات الثانوية العامة:

كليات الطب والهندسة ليسوا القمة

إطلاق حملات توعية لأولياء الأمور بشأن الامتحانات

تشكيل لجنة لمعرفة معامل الصعوبة فى مادة اللغة الإنجليزية

أغلب لجان الجمهورية قدموا شكاوى عديدة لصعوبة أسئلة الكيمياء

قدم عدد من النواب لجنة التعليم بمجلس النواب نصائح لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات خصوصا بعد الجدل الكبير الذى تم خلال الآونة الأخيرة من صعوبة فى أسئلة امتحان مادة الكيمياء إضافة إلى ما أثير اليوم بشأن أسئلة امتحانات مادة اللغة الإنجليزية، ووفاة طالب أثناء تأدية الامتحان الخاص باللغة.

فى البداية، طالبت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لأسئلة امتحان مادة الإنجليزي لتحديد معامل الصعوبة لكل سؤال ليتم اتخاذ الإجراء المناسب الذى يراعي صالح الطلاب ويحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية بشهادة الثانوية العامة

وقالت “العسيلى” لـ"صدى البلد إنها تلقت عددا من الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب تفيد بصعوبة امتحان اللغة الإنجليزية بشهادة الثانوية العامة، إضافة إلى الشكاوى الأخرى التى ظهرت للنور على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحان مادة اللغة إثر صعوبة محتويات الأسئلة طوال الثلاث ساعات المحددة للإجابة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تشكيل اللجنة سوف يفيد إذا كان الامتحان قابلا للحل من عدمه وهل سوف يتوافق مع مستوى الطالب العادي والمتميز وهل يراعي مستويات الطلاب والمستوي العمرى للطلاب أم لا.

وعن وفاة طالب بإحدى لجان مدارس الجمهورية أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية صباح اليوم، طالبت النائبة من جميع الطلاب وأولياء الأمور الهدوء وعدم النظر لنتيجة الثانوية العامة والتفكير المستمر، لافتة إلى أن كليات القمة ليست الطب ولا الهندسة وإنما التفوق يستطيع الطالب صنعه بالعزيمة لا بورقة الامتحان والمستقبل بيد الله.



وعن سبب وفاة الطالب قالت النائبة: "التوتر والخوف سبب من أسباب الأزمات والنوبات القلبية المفاجئة".

ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان حسنى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه ينبغى أن يكون هناك تفرقة بين شكاوى الطلاب وأولياء الامور بشأن أسئلة الامتحانات الثانوية العامة من حيث عدد الشكاوى من المحافظات المختلفة ، لافتة الى أن هناك لجنة مسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات وليس شخصا بعينه.

وأضافت “حسنى” لـ"صدى البلد"، أنه يجب أن تكون التفرقة فى الشكاوى من العدد والمكان بمعنى أنه إذا تم التأكد من وجود شكاوى من جانب اغلب اللجان الموجودة داخل جمهورية مصر العربية يتم تشكيل لجنة فورا لدراسة معايير الأسئلة من حيث كونها تتناسب مع مستوى جميع الطلاب من عدمه.

وضربت النائبة مثالا بامتحان مادة الكيمياء الخاص بالشهادة الثانوية العامة حيث أن أغلب لجان الجمهورية قدموا شكاوى عديدة بشأنة إضافة الى المتخصصين من المدرسين الذين أكدوا أن الامتحان فوق مستوى الطالب ما دفع وزير التربية والتعليم لتشكيل لجنة متخصصة من 10 خبراء للتاكد من ذلك وتوفير العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وطالبت عضو مجلس النواب بأهمية إطلاق حملات توعية تستهدف جميع أولياء الأمور حول عدم التمسك والضغط على الأبناء والطلاب بالسعي للدخول لكليات الهندسة والطب وغيرها لإعتقادهم الخاطئ بانها كليات القمة والصحيح أن جميع الكليات قمة حال تفوق الطالب بها وحصل على تقديرات متميزة.

سبب وفاة طالب أسوان

وتوقعت النائبة سبب وفاة طالب أسوان أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية صباح اليوم إلى الضغط والتوتر والخوف والقلق الذى يسبب أزمات ونوبات قلبية مفاجئة الذى يشهده جميع الطلاب من جانب أولياء الأمور، مطالبة بضرورة إطلاق ندوات وحملات توعية موسعة لجميع محافظات الجمهورية للحد من التفكير الخاطئ فى اختيار الكليات والضغط على الأبناء.

صعوبة امتحان الكمياء لطلاب الثانوية العامة

وعن صعوبة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، أعلنت ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة عاجل لوزير التربية والتعليم بشأن صعوبة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، لافتة الى أن الامتحان يعتبر من أصعب الامتحانات التى قدمت للطلاب خصوصا بعد تلقيها عدد ضخم من شكاوى الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبته لإحتوائه على أسئلة صعبة وغير قابلة للحل .

وقالت عضو مجلس النواب، إن صعوبة امتحان الكيمياء يؤثر بشكل مباشر على نجاح الطلاب فى المادة ويوثر ايضا على مستقبلهم التعليمي والمهنى ويجب إجراء تقييم شامل لهذا الامتحان وإجراء التغيرات اللازمة عليه فى المستقبل، مشددة على ضرورة توضيح إجابات شافية حول الإجراءات التى سيتم اتخاذها بشأن امتحان الكيمياء الخاص بالشهاة الثانوية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وانتقل طالب دمج من ذوى الهمم بإحدى لجان مدرسة محمد خالد الثانوية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان الى الرفيق الأعلى أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية صباح اليوم، لكونه تعرض لحالة إعياء شديد داخل اللجنة وأثناء نقله إلى المستشفى بواسطة الإسعاف لفظ أنفاسه الأخيرة.