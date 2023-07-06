هدية العاصمة بعيدها القومي.. افتتاح حديقة اللواء جمال علي

فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٤ افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حديقة اللواء أ. ح جمال محمد على "الواحة" والتى انتهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من انشائها بجوار موقف الحى العاشر الجديد بميدان الواحة بحى شرق مدينة نصر .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحديقة التى تبلغ مساحتها ٥ أفدنة تأتى ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة .

رافق المحافظ د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. حازم الأشمونى السكرتير العام، وأحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر. وعدد كبير من قيادات المحافظة وهيئة النظافة .

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أن الحديقة بها ٢٠٥ نخلة مثمرة و١٥٠ شجرة صديقة للبيئة تعمل على تقليل نسبة الكربون وعدد كبير من المزروعات والزهور ، كما تم عمل ممرين طوليين بها لخدمة هواة ممارسة المشى ، وتزويدها ب ١١ برجولة و٦٠ مقعد لخدمة روادها ، ويحيط بالحديقة ٣٠ عمود إنارة تجميلى مزود بلمبات ليد موفرة للطاقة ، ويتوسط الحديقة جزيرة شجرية يعلوها التمثال الذى أقامته القوات المسلحة تكريمًا للواء مهندس جمال محمد على مدير المهندسين العسكريين أثناء حربى الاستنزاف وأكتوبر كما يحيط بها أسوار تجميلية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أنه بفضل تحديث إمكانيات الهيئة تم نقل الشجر الملوكى من الفسطاط وإعادة زراعته بالحديقة حفاظا على الثروة الشجرية .

والتقى محافظ القاهرة خلال الافتتاح بعدد من سكان المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم بوجود هذه الحديقة بالقرب منهم بعد أن كانت منطقة رملية قاحلة لتكون متنفسًا لهم وأطفالهم .