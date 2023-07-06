عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدية العاصمة بعيدها القومي.. افتتاح حديقة اللواء جمال علي

صدى البلد

فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٤ افتتح اللواء  خالد عبد العال محافظ القاهرة حديقة اللواء أ. ح جمال محمد على "الواحة" والتى انتهت  الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من انشائها بجوار موقف الحى العاشر الجديد بميدان الواحة بحى شرق مدينة نصر .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحديقة التى تبلغ مساحتها ٥ أفدنة تأتى ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة .

رافق المحافظ د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  وم. حازم الأشمونى السكرتير العام، وأحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر.  وعدد كبير من قيادات المحافظة وهيئة النظافة .
وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أن الحديقة بها ٢٠٥ نخلة مثمرة و١٥٠ شجرة صديقة للبيئة تعمل على تقليل نسبة الكربون وعدد كبير من المزروعات والزهور ، كما تم عمل ممرين طوليين بها لخدمة هواة ممارسة المشى ، وتزويدها ب ١١ برجولة و٦٠ مقعد لخدمة روادها ، ويحيط بالحديقة ٣٠ عمود إنارة تجميلى مزود بلمبات ليد موفرة للطاقة ، ويتوسط الحديقة جزيرة شجرية يعلوها التمثال الذى أقامته القوات المسلحة تكريمًا للواء مهندس جمال محمد على مدير المهندسين العسكريين أثناء حربى الاستنزاف وأكتوبر  كما يحيط بها أسوار تجميلية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة  أنه بفضل تحديث إمكانيات الهيئة تم نقل الشجر الملوكى من الفسطاط وإعادة زراعته بالحديقة حفاظا على الثروة الشجرية .
والتقى محافظ القاهرة خلال الافتتاح بعدد من سكان المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم بوجود هذه الحديقة بالقرب منهم بعد أن كانت منطقة رملية قاحلة لتكون متنفسًا لهم وأطفالهم .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

مرتضى منصور يضغط والجبلاية تتراجع.. حكام أجانب لإدارة قمة الأهلي والزمالك

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

سبب وفاة طالب الثانوية العامة أثناء امتحان مادة الإنجليزي | تفاصيل

ترشيحاتنا

تصعيد خطير.. جنرال أمريكي يكشف عن تدخل وشيك لقوات الناتو في أوكرانيا

ممنوع الدخول .. قرار جديد من فنلندا بشأن روسيا

الكويت.. قرار قضائي عاجل يخص أحد المصريين

نادي عريق | أول تعليق من حمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري

محافظ الإسكندرية : أجمل شواطئ العالم في عروس المتوسط

بعد العرض الخليجي | الزمالك يكشف موقف محمد عواد مع الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

بدون حلويات .. طرق طبيعية لعلاج النحافة

أسرار طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي

أخّرت الطائرة .. مسافرة أمريكية : هذا الراكب ليس إنسانًا

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ