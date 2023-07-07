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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وجدي زين الدين: هناك شفافية وجدية من الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات

وجدي زين الدين
وجدي زين الدين

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن هناك اهتمام كبير من الرئيس السيسي بقضية الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات للدولة المصرية.

 

وأضاف الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "كان هناك معوقات تواجه المستثمرين في مصر والفترة الماضية شهدت اجتماعات لتذليل تلك العقبات بناءا على توجهيات الرئيس السيسي".


وأشار الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد،: "حالياً أصبح المستثمر زي القطاع الخاص زي القطاع الحكومي في قطاع الاستثمار، ولا يوجد ميزة وهذا يعني أن هناك شفافية وجدية من الدولة المصرية لتشجيع وجذب الاستثمارات".

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