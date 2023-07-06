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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قيادي بحركة فتح: نواجه احتلالا تجرد من كل القيم ومجتمعا دوليا هزيلا

صدى البلد

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو يهربون من أزماتهم الداخلية على حساب الدم الفلسطيني، لافتا إلى أن الاحتلال اغتال أبرياء في منازلهم بمدينة جنين في هجوم دموي. 

وأضاف الرقب في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعتبران أن ما يقوم به الاحتلال دفاع عن النفس، لافتا إلى أن بريطانيا هي مؤسسة الحركة الصهيونية وممولتها وهي أبعد ما يكون عن الحياد.  

تابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: نواجه احتلالا تجرد من كل القيم والأخلاق ومجتمعا دوليا هزيلا لا يبقى منه إلا بعض التصريحات والبيانات ونعول على عمقنا العربي، مشيدا بدور مصر  ومواقفها مع الشعب الفلسطيني، هناك حراك من الإمارات، وقضيتنا هي قضية كل العرب الذي نحن جزء منه، نبحث عن السلام والأمن والاستقرار ولكن الاحتلال يتنكر حقوقنا ولا يريد أن يفتح لنا أملا لبناء دولتنا.
 

احتلال الاسرائيلي أستاذ العلوم السياسية الإعلامي محمد موسى الحركة الصهيونية الحدث اليوم الدكتور أيمن الرقب

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