أخبار التعليم.. بمشاركة 19 جامعة| بنها تناقش تطوير منظومة الطلاب الوافدين.. ورابط التقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان : الاهتمام بالطلاب الوافدين يرفع تصنيفنا الدولي

تحرص جامعة حلوان على الاهتمام بالطلاب الوافدين وتعي ضرورة تعزيز وتطوير المنظومة الخاصة بهم وتبادل الخبرات بين الباحثين بجميع الدول في إطار رؤية الجامعة لتكون وجهة جذب للطلاب الدوليين والمتميزين في مختلف التخصصات.

بمشاركة 19 جامعة.. بنها تناقش تطوير منظومة الطلاب الوافدين

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث لقاء موسعا لمناقشة تطوير منظومة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بحضور الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ونواب رؤساء 19 جامعة مصرية لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى ، والدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين بجامعة بنها، ومديرى ومنسقى وحدات الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية المشاركة فى اللقاء.

وزير التعليم العالي يكرم هشام عمران لفوزه بجائزة مسابقة اليونسكو "الفوزان الدولية





كرم أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هشام عبد السلام عمران، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس، لفوزه بجائزة مسابقة منظمة اليونسكو "الفوزان الدولية"، بحضور د. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

فنون جميلة أسيوط تنظم معرضين عن أجواء عصر الرقمنة

افتتح الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، معرضين فنيين لاثنين من مدرسي قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة.



جامعة حلوان : خطة تحرير المواطنين من الأمية أهم أولوياتنا

أعلنت جامعة حلوان عن إعدادها خطة مستقبلية لتوسيع مشاركتها بالمشروع القومي لمحو الأمية تتضمن تنظيم العديد من فصول محو الأمية و الندوات التوعوية داخل كليات الجامعة و المناطق المحيطة بها ، و ذلك سعيا لتحقيق التنمية ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للقضاء على الأمية و تحقيقا للتنمية المجتمعية .



رابط التقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة؛ لقبول الطلاب الراغبين في التقدم لمدارس المتفوقين STEM ، ومدرسة المتفوقين بعين شمس، للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك في الفترة من 5/ 7/ 2023 إلى 25/ 7/ 2023، للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة، على الرابط التالي: http://emis.gov.eg