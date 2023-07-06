التنمية المحلية: جار تنفيذ 10 مشروعات بـ385 مليون جنيه في أسيوط

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، هناك 18 مليون في 27 محافظة على مستوى الجمهورية استفادوا من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة".

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بلغ عدد المراكز المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة بأسيوط 7 مراكز بإجمالى 149 قرية، ومن المقرر تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة تصل إلى 385 مليون جنيه.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، تم تنفيذ 15 ألف مشروع بتكلفة 35 مليار جنيه ساهمت في توفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية من خلال توريد معدات إنارة.