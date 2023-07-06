عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين تكشف حقيقة مد مبادرة زيرو جمارك على واردات الذهب

صدى البلد

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضا خلال تعاملات اليوم، لافتا إلى أن عيار 21 سجل 2160 جنيها، بينما عيار 18 سجل 1851 ، وعيار 24 سجل 2468 ، والجنيه الذهب 17500 جنيه.

وأضاف فرج في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن دخل مصر خلال الفترة الماضية أكثر من 454 كيلو ذهب، ومن المتوقع ارتفاع دخول الذهب بكميات كبيرة لإحداث توازن أكثر في الأسعار، مشيدا بمبادرة «زيرو جمارك» التي أعفت سبائك الذهب والمشغولات الذهبية من رسوم الجمارك، لمدة 6 أشهر ونتمنى مدها لفترة أطول.

وتابع مستشار وزير التموين، لولا مبادرة «زيرو جمارك» لتخطى الذهب 3500 جنيه ، لافتا إلى أن الوقت الحالي مناسب جدا وآمن لاقتناء الذهب، موضحا أن الذهب مصدر قيمة ويساعد على الادخار.
 

أسعار الذهب الدكتور ناجي فرج الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين الإعلامي محمد موسى سعر جرام الذهب مستشار وزير التموين مشغولات الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

مصر وإيطاليا .. 3 أسباب وراء اتصال ميلوني بالرئيس السيسي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

ترشيحاتنا

أكبر شاطئ مجاني.. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه

إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع.. تفاصيل

الخطوط الجوية البريطانية تحتفل بمئوية رحلاتها إلى الهند بإطلاق مركز اتصال جديد

عمرو مصطفى: أعاني من فرط حركة ورحت لطبيب نفسي

تفاصيل اكتشاف أدوات ترجع إلى ما قبل التاريخ في بريطانيا

إيهاب عبدالرحمن يحقق ذهبية رمي الرمح بدورة الألعاب العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ