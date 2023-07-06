التموين تكشف حقيقة مد مبادرة زيرو جمارك على واردات الذهب

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضا خلال تعاملات اليوم، لافتا إلى أن عيار 21 سجل 2160 جنيها، بينما عيار 18 سجل 1851 ، وعيار 24 سجل 2468 ، والجنيه الذهب 17500 جنيه.

وأضاف فرج في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن دخل مصر خلال الفترة الماضية أكثر من 454 كيلو ذهب، ومن المتوقع ارتفاع دخول الذهب بكميات كبيرة لإحداث توازن أكثر في الأسعار، مشيدا بمبادرة «زيرو جمارك» التي أعفت سبائك الذهب والمشغولات الذهبية من رسوم الجمارك، لمدة 6 أشهر ونتمنى مدها لفترة أطول.

وتابع مستشار وزير التموين، لولا مبادرة «زيرو جمارك» لتخطى الذهب 3500 جنيه ، لافتا إلى أن الوقت الحالي مناسب جدا وآمن لاقتناء الذهب، موضحا أن الذهب مصدر قيمة ويساعد على الادخار.

