30 مليون مستخدم في يوم.. تحد بين زوكربيرج وإيلون ماسك بسبب ثريدز

أعلن مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، أن تطبيق ثريدز Threads، عن إن حوالي ثلاثين مليون مستخدم اشتركوا في تطبيق Meta في يومه الأول.

وفي حديثه عن إطلاق منافس جديد لـ تويتر، كتب زوكربيرج في منشور له: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص، ولقد أتيحت الفرصة لتويتر للقيام بذلك لكنه لم يفلح في ذلك، ونأمل أن نفعل ذلك".

وروج للتطبيق باعتباره منافسا "ودودا" لـ موقع تويتر، الذي اشتراه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 44 مليار دولار.

ويقول الخبراء إن تطبيق ثريدز Threads قد يجذب مستخدمي تويتر غير الراضين عن التغييرات الأخيرة في النظام الأساسي للخدمة.

ولكن أعربت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، عن رأيها في تطبيق شركة ميتا الجديد، قائلة: "إنه على الرغم من أن موقع تويتر "غالبا ما يتم تقليده"، إلا أنه لا يمكن تكرار مجتمعه مطلقًا".

ويتيح ثريدز للمستخدمين نشر ما يصل إلى 500 حرف في المشاركة الواحدة، ولها العديد من الميزات المشابهة لـ تويتر.

وفي وقت سابق، قال زوكربيرج إن الحفاظ على المنصة "ودية ... سيكون في النهاية مفتاح نجاحها"، وعندما سُئل عن "ثريدز" عما إذا كان سيكون "أكبر من تويتر"، قال مالكة شركة "ميتا": "إن الأمر سيستغرق بعض الوقت، ولكنني أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص".

إيلون ماسك يسخر من خدمات "ميتا"

وفي أول تعليق له بعد إطلاق شركة "ميتا" منافسا جديدا لمنصة تويتر، قال إيلون ماسك : "من الأفضل بلا حدود أن يهاجمك الغرباء على تويتر، بدلا من الانغماس في السعادة الزائفة في إنستجرام الذي يخفي الألم".

وأعرب إيلون ماسك، عن أنه غير معجبا بتطبيق ثريدز، وزعم أنه ألغى حسابه على موقع إنستجرام التابع لشركة "ميتا"، وأن التطبيق عبارة عن "نسخ ولصق" لمنصة "تويتر"

وكان إيلون ماسك قد تواعد مارك زوكربيرج خلال الشهر الماضي، على "نزال في قفص"، دعا إليه مالك شبكة تويتر في تغريدة رد عليها رئيس شركة "ميتا" قائلا: "دلني على مكان".