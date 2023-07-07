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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد غضب شعبي ومطالبات دبلوماسية| حقيقة تسليم السويد حارق القران للعراق.. شاهد

صدى البلد

انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعم ناشروه أنه يوثق لتسليم السلطات السويدية لحارق المصحف الشاب العراقي الأصل في ستوكهولم إلى السفارة العراقية لدى السويد، فما حقيقته؟

وبحسب وسائل إعلام أظهر مقطع الفيديو أشخاصا يبدون كعناصر أمن، وهم يقتادون رجلا مقيدا ومعصوب العينين، مع تعليق مكتوب على الفيديو جاء فيه "عاجل: السويد تُسلم المتّهم بحرق المصحف للسفارة العراقية"، حيث انتشر المقطع عقب مطالبة السلطات العراقية السويد بتسليمها الشخص الذي أحرق نسخة من القرآن، وهو مهاجر عراقي يدعى سلوان موميكا (37 عاما).
ولم تسلم السلطات السويديّة المهاجر العراقي إلى سلطات بلده، في حين أن الفيديو المتداول قديم، فقد نشرت وكالة "فرانس برس" بعضا من هذه المشاهد في 12 نوفمبر 2015، وهي تظهر في الحقيقة شابا عراقيا في قبضة السلطات الفنلندية بعد اتهامه مع شقيقه بالتورط مع تنظيم "داعش" في مجزرة سبايكر عام 2014.

وكشف البحث أن المنصة العراقية المسماة "التقنية من أجل السلام"، قد عثرت على مقطع فيديو بثته قناة عراقية، تظهر فيه المشاهد نفسها أيضا في ديسمبر 2015، مرفقا بتقرير عن رفض السلطات الفنلندية تسليم الشقيقين إلى السلطات العراقية.

بعد مطالبة بغداد بتسليمه.. ما عقوبة حارق القرآن سلوان موميكا في القانون العراقي؟

بشكل عاجل.. الخارجية العراقية تطلب من السويد تسليم حارق المصحف

 

شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو السلطات السويدية الشاب العراقي

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