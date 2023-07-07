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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوسف بلايلي يصدم الترجي التونسي بشأن العودة

يوسف بلايلي
يوسف بلايلي

أكد تقرير صحفي، رفض النجم الجزائري يوسف بلايلي العودة لصفوف الترجي التونسي في الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب ضعف المقابل المادي.


وذكر موقع "فوت 24” التونسي، نقلا عن تقارير فرنسية، أن إدارة الترجي عرضت مبلغا قدره مليون يورو سنويا على يوسف بلايلي، لكن اللاعب اشترط 1.5 مليون يورو للعودة .

 

وأضافت أن نادي الوداد المغربي اقتحم سباق التعاقد مع يوسف بلايلي أملا في الحصول على توقيع النجم الجزائري لكن عرضه لم يتجاوز 800 ألف يورو في الموسم الواحد.


يذكر أن يوسف بلايلي غير مرتبط بناد حاليا بعد رحيله مؤخرا عن صفوف أجاكسيو الفرنسي.

وكان الجزائري يوسف البلايلي هدفًا للنادي الأهلي والزمالك، في أكثر من فترة انتقالات ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

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