انفجار قوي في مصنع لإنتاج الزيوت والتشحيم بولاية لويزيانا الأمريكية



شهدت ولاية لويزيانا الأمريكية انفجارا ضخما في مصنع لإنتاج الزيوت ومواد التشحيم بحسب ماذكرت إن بي سي.

وفي وقت لاحق ؛ أصيب ثلاثة من رجال الإطفاء في ولاية كارولينا الشمالية جراء انفجار خط أنابيب الغاز، الذي نتج عن اصطدام سيارة بخط الأنابيب في موقع إنشاء مستشفى بيطري.



كما وقع انفجارا عنيفا على متن سفينة محملة بالفحم قرب ميناء بالتيمور في بالولايات المتحدة دون وقوع إصابات.

وذكرت شبكة "إن بي سي"، أن قوات الإطفاء الأمريكية نجحت في إخماد الحريق على متن السفينة.

وفي وقت سابق، أصيب ستة أشخاص، من بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، في حادث إطلاق نار جماعي في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الحادث وقع بالقرب من تقاطع شارعي سبالدينغ وكوينزبري، أثناء تجمع عدد من الأشخاص لتناول الطعام في الهواء الطلق.