الداخلية الأمريكية تطالب أورستد بوقف أنشطة مشروع طاقة الرياح البحرية

وجهت وزارة داخلية الأمريكية طلبا عاجلا إلى شركة أورستد وقف جميع أنشطة مشروع طاقة الرياح البحرية "ريفلويشن ويند".

وفي وقت سابق ؛ قالت وزارة الداخلية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتطلع إلى سلطة الطوارئ لإعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ومنع إغلاق محطات أخرى.

وأضافت الوزارة الأمريكية "في ظل حالة الطوارئ الوطنية للطاقة التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، يتعين علينا الإبقاء على كل محطة تعمل بالفحم مفتوحة".

وتابعت : "وإذا كانت هناك وحدات في محطة تعمل بالفحم تم إغلاقها، فنحن بحاجة إلى إعادتها للعمل".

ومنذ عام 2000، تم إغلاق حوالي 770 وحدة تعمل بالفحم، وفقاً لبيانات من "جلوبال إنرجي مونيتور" (Global Energy Monitor)، وسط المنافسة من الغاز الطبيعي الأرخص، وإلى حد أقل من مصادر الطاقة المتجددة.

وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمثل الفحم حوالي 15% من توليد الطاقة في الولايات المتحدة اليوم، بانخفاض عن أكثر من النصف في عام 2000.

ومن المقرر إغلاق 120 محطة طاقة تعمل بالفحم إضافية في السنوات الخمس المقبلة جزئياً بسبب اللوائح البيئية التي جعلتها غير اقتصادية، وفقاً لمجموعة التجارة الأمريكية للطاقة التي تمثل المرافق والتعدين مثل "كور ناتورال ريسورسز" و"بيبودي إنرجي".